La Maratona chiama a raccolta i tifosi: manifestazione contro Cairo

Gli ultras granata hanno lanciato un appello a tutti i tifosi del Toro per manifestare martedì dalle ore 15.00 al Filadelfia

Il cielo si inscurisce sempre di più sul Torino. Il caso Segre si è trasformato nella goccia che ha fatto traboccare il vaso per la piazza granata, già nel vivo della contestazione, dopo una serie di risultati negativi che si protrae da gennaio. Da qui l’iniziativa proposta e fatta girare sui social dagli ultras della Curva Maratona, che hanno alnciato un appello a tutti i tifosi del Toro. “Cairo i giochi sono finiti. Te ne devi andare!!! Giocatori senza valori che non rispettano la maglia. Martedì alle 15.00 tutti i tifosi del TORO sono invitati a riunirsi in via Spano davati al Filadelfia per contestare squadra e società.”, questo quanto recita il post che invita ad una amnifestazione per esternare il proprio dissenso nella speranza di qualche reazione concreta da parte di squadra e società.

Toro, ecco l’appello della Maratona

Dopo gli striscioni al Fialdelfia nel post-partita di Juventus-Torino, ecco che è scattata un’altra reazione guidata dalla aprte più fervida della tifoseria del Toro. Il popolo granata è invitato a manifestare martedì davanti al Filadelfia per dare un segnale all’ambiente Toro.

Ecco l’appello della Maratona.