Sia Vlahovic che Belotti sono alle prese con il mercato, Fiorentina e Toro provano a convincerli a rimanere

Il match Fiorentina-Torino sarà anche Dusan Vlahovic contro Andrea Belotti. I due attaccanti sono i due punti di riferimento per le loro squadre. Saranno i due centroavanti che proveranno a condurre rispettivamente Fiorentina e Torino alla prima vittoria in campionato, dopo che entrambe le squadre nella prima giornata hanno rimediato una sconfitta. Sia Vlahovic che Belotti sono alle prese con il mercato, Fiorentina e Toro stanno provando a convincerli a rimanere nelle rispettive squadre. Nella prima giornata hanno rimediato una sconfitta. La squadra toscana contro la Roma, invece i granata nella sfida casalinga contro l’Atalanta. Mentre i due attaccanti continuano a preparare la sfida di sabato sera al Franchi, Fiorentina e Toro provano a convincerli a rinnovare il contratto. Sia Vlahovic che Belotti sono alle prese con il mercato, Fiorentina e Toro provano a convincerli a rimanere, così da blindarli e poter rimanere tranquilli. Anche perché, come si sa, le ultime ore di calciomercato potrebbero portare sorprese e colpi last minute.



Vlahovic: prove di rinnovo ma attenzione alla Juve

La Fiorentina è al lavoro per cercare di rinnovare il contratto a Vlahovic fino al 30 giugno 2025, con il rapporto che attualmente è destinato a scadere nel 2023. Ma attenzione alla Juve che, dopo essere arrivata ai titoli di coda con Cristiano Ronaldo, potrebbe cercare di provare a soffiare l’attaccante serbo alla Fiorentina. Vlahovic infatti è un giocatore che per caratteristiche e qualità piace molto al tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Dopo il pressing di Atletico Madrid in prima linea, ma anche da parte del Totthenam, il club viola proverà ad allontanare il corteggiamento della Juve dal proprio gioiello. Ma la priorità rimane la sfida contro il Toro, un match dove Vlahovic potrebbe creare parecchi problemi alla difesa granata che già nel match contro l’Atalanta ha dimostrato di avere delle difficoltà.



Belotti pensa alla partita contro la Fiorentina

Anche il Toro sta cercando di provare a convincere Belotti a rinnovare il contratto, però non si sono registrati sviluppi in merito. Il Gallo, dopo essere stato molto vicino all’Inter a inizio settimana, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe rimanere al Toro. Al momento il capitano del Toro è concentrato sulla sfida contro la Fiorentina dove cercherà il modo di trovare la via del gol e portare i granata alla prima vittoria in questo campionato. Belotti è riuscito già a segnare nella prima giornata contro l’Atalanta. Una rete che però è risultata inutile, dato che la partita contro i bergamaschi è finita 1-2 con il gol di Piccoli segnato al 93’ minuto. C’è voglia di riscatto sia da parte del Toro che della Fiorentina e il duello Vlahovic contro Belotti è pronto ad accendersi.