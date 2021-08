Il dt Vagnati a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Torino ha parlato delle dichiarazioni di Juric e di mercato

Prima di Fiorentina-Torino, Vagnati ha risposto alle dischiarazioni di ieri di Juric “Stiamo cercando di fare il possibile per accontentare le richieste di un grande allenatore come Juric. Abbiamo ancora qualche giorno, cercheremo di fare il massimo. Noi siamo il Torino, siamo un gruppo, dobbiamo fare risultato. Negli ultimi due anni non abbiamo fatto bene: l’allenatore ha bisogno di essere supportato, cercheremo di fare il massimo per mettergli a disposizione giocatori di cui ha bisogno”, ha spiegato il direttore tecnico. Poi sulle frasi del tecnico su Pobega: “Dovete chiedere a lui. Ci sono tanti tipo di operazioni, anche dal punto di vista della crescita della squadra. Le operazioni vanno guardate a 360 gradi. Se non c’è il riscatto, abbiamo comunque la qualità del giocatore”. Invece su Messias: “Parlare di giocatori di altre squadre non è mai bello, dobbiamo stare attenti anche al bilancio. Cercheremo di fare il massimo per i nostri obiettivi”.