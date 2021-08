Ivan Juric subito dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Franchi ha bocciato la coppia Belotti-Sanabria

La stagione del Torino non è cominciata nel migliore dei modi. I granata, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, sono caduti anche contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. La prestazione rimediata contro la squadra guidata da Vincenzo Italiano è stata un passo indietro rispetto alla partita casalinga contro l’Atalanta. A non convincere Juric, tra le altre cose, anche la coppia Belotti-Sanabria. I due attaccanti granata sono sono stati schierati inevitabilmente dall’ex tecnico dell’Hellas Verona per la coperta molto corta e per l’indisponibilità di Simone Zaza, ma hanno rimediato una prestazione molto deludente come praticamente tutti i loro compagni.



La prestazione di Belotti e Sanabria contro la Fiorentina

Belotti, dopo una settimana movimentata con le voci su di lui al calciomercato, non era nella migliore condizione fisica. Come sempre ha provato a lottare e a dare tutto in campo, ma le occasioni create dal Toro sono state veramente pochissime. Così il capitano granata ha dovuto rimandare l’appuntamento con il gol numero 100 in serie A. Invece Sanabria è stato il protagonista nelle uniche due vere occasioni create dai granata. La prima occasione nella prima frazione di gioco, quando è riuscito a confezionare un ottimo cross per Ola Aina, con il quale però non è riuscito ad arrivare sul pallone. La seconda chance nel secondo tempo, con un tiro che avrebbe potuto portare il risultato sull’1-1. I due attaccanti granata in coppia non sono piaciuti a Juric e molto difficilmente li rivedremo giocare insieme. Anche perché Juric, dopo il duro attacco contro la società al termine della partita contro la Fiorentina, si aspetta il trequartista che chiede ormai da tanto tempo.



Le parole di Juric su Belotti e Sanabria

Ivan Juric molto deluso, ma soprattutto arrabbiato dopo la sconfitta contro la Fiorentina, sulla coppia Belotti-Sanabria ha dichiarato: “Belotti con Sanabria è una coppia che non mi piace, ma eravamo in emergenza. Due che giocano di spalle non mi piace averli, lavoro su altri concetti. Mi piace più un calcio diverso, con cambi di posizione: se hai due attaccanti non è il massimo della vita perché finisci a giocare troppo per loro. Preferisco essere più imprevedibile”. Sia Belotti che Sanabria dovranno tirarsi su le maniche come tutti i compagni perché la partita contro la Salernitana non potranno sbagliarla. Juric dopo le due sconfitte si aspetta una reazione anche da loro.