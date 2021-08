Pioggia di critiche per Cairo: alle voci dei tifosi e della stampa, si sono aggiunte anche quelle del portiere e del tecnico

Possiamo solamente immaginare l’espressione e i sentimenti di Urbano Cairo, ieri, dopo aver ascoltato le parole di Ivan Juric a Sky. Non avrà certo avuto il sorriso stampato il volto: le critiche dall’esterno, che siano dei tifosi o della stampa, hanno a volte infastidito Cairo, altre gli sono scivolate addosso ma non era mai capito al presidente di essere così tanto criticato pubblicamente da un suo dipendente del Torino (allenatore, dirigente o calciatore), di dover fare i conti con il fuoco amico. In due giorni ha invece dovuto incassare le parole taglienti del tecnico che lui stesso ha voluto in granata (offrendogli un ricco contratto di 2 milioni netti a stagione per tre anni).

Juric contro Cairo: “Promesse non mantenute”

Quelle frasi di Juric pesano come macigni: “Siamo tanto indietro sul mercato, serve più di un giocatore. Abbiamo dato via Lyanco e non è arrivato nessuno, ma ci sono anche tante altre situazioni così. Credetemi, non chiedo mica la luna. Il prestito di Pobega? E’ una sconfitta per la società, vuol dire che non siamo capaci, che non ci sono idee. Se ci sono state promesse non mantenute? Sì, i discorsi che avevamo fatto all’inizio erano stati ben altri”. L’allenatore croato, dopo appena un paio di mesi, sembra aver perso fiducia in Cairo. Un po’ come molti tifosi, che si stanno allontanando sempre di più dalla squadra (e i pochi biglietti venduti contro l’Atalanta ne sono la dimostrazione).

Lo sfogo di Sirigu

Prima di Juric era stato Salvatore Sirigu a muovere critiche verso la società e il suo massimo esponente. “E’ troppo facile dire che un giocatore voleva andare via, ma bisogna guardare cosa si è fatto per trattenere il giocatore non solo nel mese di giugno, ma anche prima. Io sono una persona che ha valori, quando vengono a mancare mi dà fastidio. Mi ha dato fastidio che nessuno abbia preso le mie difese, per una volta lo meritavo almeno come persona” Non aveva fatto nomi il portiere, ma nelle sue frasi è semplice leggere una risposta a Cairo che, in precedenza, aveva spiegato come l’addio dell’estremo difensore fosse dovuto proprio alla sua volontà di cambiare aria.