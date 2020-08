Torino, allo stadio il flash mob contro Cairo - Toro.it

Mentre allo stadio Grande Torino è in corso la conferenza stampa di Marco Giampaolo, fuori dall’impianto la protesta contro Cairo

Si erano dati appuntamento sui social nei giorni scorsi. L’obiettivo era portare la contestazione sotto lo stadio “Grande Torino” nel giorno in cui Cairo avrebbe presentato Giampaolo. Così è stato. Fin dalle 13.30, i tifosi granata coinvolti nei flash mob di protesta che si stanno susseguendo ormai da mesi hanno iniziato ad attaccare numerosi striscioni. Una cinquantina in tutto, alla fine, hanno dato vita alla protesta, tutta rivolta – come anticipato nei giorni scorsi – contro il presidente, che dalle 14 in poi ha dato il via alla conferenza stampa del nuovo allenatore granata. “Cairo vattene”, “Non contestiamo il Toro, ma una società senza decoro”, “Aspettiamo un vero presidente”: questi, gli slogan che si leggevano nei pressi della curva Primavera. A pochi metri da dove era in corso l’appuntamento con i media.

Diversi cori, hanno scandito i tempi del flash mob: “Vendi il Torino”, ma non solo. Così una frangia del tifo granata ha scelto di fare arrivare la propria voce al numero uno della società.