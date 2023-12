La partita tra Frosinone e Torino sarà decisa anche dai duelli individuali e il più atteso è sicuramante quello tra Vlasic e Soulè

Nikola Vlasic e Matias Suolè sono due giocatori centrali per Frosinone e Torino. L’argentino si è reso protagonista di un inizio di stagione decisamente migliore di quello del croato, segnando ben 6 gol e fornendo 1 assist. Decisamente meno bene Vlasic che con 1 gol e 2 assist ha iniziato in sordina ma che sta crescendo più si va avanti con la stagione. Nell’ultima partita infatti il croato ha messo su un vero e proprio spettacolo mandando gambe all’aria centrocampo e difesa dell’Atalanta.

La svolta di Vlasic

Quantità e qualità da vendere per il numero 16 dei granata che ha corso tutta la partita dirbblando avversari, recuperando palloni, abbassandosi per costruire azioni e poi buttandosi nello spazio per pungere gli avversari dove erano scoperti. I ben due assist fatti a Zapata testimoniano solamente una parte dell’incredibile partita dell’ex West Ham. Juric aveva detto che il cambio di modulo l’avrebbe aiutato e in effetti giocare più basso e alzarsi per accompagnare le azioni d’attacco lo ha portato a gestire a meraviglia il gioco granata congiungendo attacco e centrocampo in maniera magistrale. Dopo l’ottima prestazione contro l’Atalanta però serve la conferma che il giocatore stia continuando a migliorare e il duello che vedrà lui contro Soulè nella prossima partita di campionato è il palcoscenico ideale per dare una prova ai tifosi e a tutto il mondo granata e non solo delle sue strepitose capacità.

Soulè: stagione da sogno in prestito

Dall’altro lato del campo ci sarà invece l’argentino Matias Soulè, di proprietà della Juventus in prestito al Frosinone. Il numero 18 dei gialloblù è un’ala destra ma gioca perfettamente anche da trequartista. In base a come si schiererà la squadra di Frosinone il talento argentino potrebbe giocare o largo a destra, nel 4-2-3-1, oppure trequartista di destra nel 3-4-2-1. Il giocatore che ha lasciato la Juve in prestito, sapendo che in maglia bianconera non avrebbe trovato spazio, in questo avvio di campionato ha messo su prestazioni strepitose arrivando a siglare ben 6 reti in 12 partite di campionato a cui ha aggiunto anche un assist.

Gol e assist pesanti quelli dell’argentino che ha contribuito alla vittoria per 4-2 contro il Sassuolo con un assist, segnato il gol dell’1-1 contro la Fiorentina e segnato il gol vittoria contro il Genoa. Oltre a questi gol ha segnato anche un gol nella sconfitta contro il Bologna e ne ha fatti 2 nella sconfitta contro il Cagliari. Di sicuro sarà un pericolo per la difesa granata, per questo la squadra dovrà fare di tutto per bloccare il fantasista argentino e non concedergli spazi.