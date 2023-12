Contro l’Atalanta Juric ha mandato in campo Vojvoda al posto di Lazaro, il numero 27 granata ha fatto bene e non vuole mollare il posto

Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Atalanta lo aveva anticipato: “Lazaro l’ultima volta non ha avuto una sfida positiva. Contro i nerazzurri toccherà a Vojvoda. Non è una bocciatura per Lazaro ma sono convinto che può fare ancora meglio”. E così è stato, contro gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini ha giocato il numero 27 granata. Valentino Lazaro si è accomodato in panchina e non è neanche entrato in campo a partita in corso. Anche perché bisogna dire che Mergim Vojvoda contro la Dea, così come tutti i suoi compagni, ha rimediato una prestazione molto positiva. E questo ovviamente fa diminuire le probabilità di vedere in campo l’esterno austriaco nel match dove i granata affronteranno il Frosinone. Partita ostica contro un avversario che ha solamente un punto in meno rispetto i granata e che dunque sogna il sorpasso in classifica. Lazaro proverà, durante gli allenamenti che separano il Toro dalla sfida contro i gialloblù, a far cambiare idea a Juric e cercherà in tutti i modi possibili e immaginabili a convincerlo che la scelta migliore è quella di puntare su di lui.

Lazaro: fino ad oggi 13 presenze

Il giocatore ex Inter fin qui non è riuscito a rendere come si sperava. Il numero 20 del Toro ha raccolto 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 883 minuti passati in campo, dove ha raccolto anche 2 cartellini gialli e dove ha percorso 9 km. Ma le statistiche più importanti ovviamente rimangono quelle legate agli assist e ai gol. Lazaro attualmente ha collezionato 0 assist e non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Anche per questi motivi Lazaro vuole tornare a scendere in campo e dimostrare quanto vale. Juric ha detto che la sua assenza dal primo minuto nel match contro l’Atalanta non è una bocciatura, anche perché la stagione è ancora molto lunga e quindi sarebbe troppo presto bocciare un giocatore. In più, il tecnico croato conosce molto bene Lazaro e non vede l’ora che rialzi la testa.

Lazaro deve tornare a fare Lazaro

Lazaro deve tornare quello della scorsa stagione quando, nonostante numerose partite saltate per problemi fisici, in estate ha convinto il Toro a riportarlo alla corte di Juric. Serve una svolta da parte sua. Soprattutto perché vorrà cercare di migliorare il numero di assist raccolti nella scorsa stagione, che sono stati 3 in totale. E vorrà cercare di segnare. Ma un passo alla volta. Il primo step è riguadagnarsi il suo posto in campo. L’esterno austriaco sta lavorando proprio per questo.