Yann Karamoh ha commentato ai microfoni di Torino Channel lo 0-0 della squadra granata sul campo del Frosinone

Yann Karamoh è stato uno dei protagonisti della parte finale di Frosinone-Torino. Dopo aver cominciato la partita dalla panchina, Ivan Juric lo ha mandato in campo nella ripresa e il numero 7 è stato autore di alcuni buoni. L’attaccante è poi intervenuto ai microfoni di Torino Channel dove ha commentato la partita: “Già nel primo tempo c’è stata battaglia, oggi era difficile”.

I cambi sono stati importanti. la sensazione è che il gruppo sia unito

“Ho aspettato il mio momento, lavoro ogni giorno per questo tipo di partite, per entrare e fare gol. Aspetto il mio turno lavorando per avere la giusta cattiveria”.

Cosa ti ha chiesto Juric quando sei entrato in campo?

“Mi ha chiesto di giocare e fare le cose che so fare, di giocare molto vicino a Zapata. Ho cercato il gol e l’ultimo passaggio, voglio fare gol, io come Zapata”.

Ora arriveranno due partite in casa, fondamentali

“Dopo la vittoria con l’Atalanta servivano punti, le prossime che arriveranno saranno importanti per noi per alzare la testa di nuovo”.