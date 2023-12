Nella sfida contro gli uomini di Di Francesco il numero 32 granata è riuscito a risultare decisivo grazie a due ottimi interventi

Dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro l’Atalanta, il Toro contro il Frosinone è riuscito solamente a strappare un punto. Un punto contro un avversario ostico che in casa ha praticamente sempre rimediato risultati positivi e contro il quale non è mai semplice giocare. Non è un caso che i gialloblù si trovino nelle zone tranquille della classifica. Dunque quello raccolto contro gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco è sicuramente un risultato da non buttare via che ha lasciato qualche nota positiva in vista del finale del 2023. Per esempio, tra gli aspetti più positivi del match contro i ciociari c’è senza alcuna ombra di dubbio l’ottima prova raccolta da Vanja Milinkovic-Savic che come capitato contro l’Atalanta è riuscito a mantenere la porta inviolata. L’ottima prestazione rimediata dall’estremo difensore è stata messa in risalto da Ivan Juric. Infatti, tra le dichiarazioni post Frosinone-Torino il tecnico granata ha anche detto: “Anche Vanja è stato bravo e il Frosinone ha avuto le sue occasioni. La squadra comunque si allena bene e non ha più sbagliato una partita”. Dunque parole al miele per il numero 32 granata da parte del suo allenatore che ha sempre creduto in lui.

Da dopo la panchina contro il Bologna Milinkovic-Savic ha fatto sempre bene

Da dopo che non è sceso in campo contro il Bologna, con Juric che aveva deciso di dare una chance a Luca Gemello, Milinkovic-Savic ha rimediato due prestazioni positive. La prima contro l’Atalanta, dove nella prima frazione di gioco si è fatto trovare pronto nell’unica conclusione pericolosa da parte dei bergamaschi. Poi nel secondo tempo si è reso protagonista di una parata molto complicata su un tiro sfoderato da Mario Pasalic. Invece, contro il Frosinone il serbo classe 1997 è stato molto bravo e ha salvato il Toro in due occasioni, su un tiro di Kaio Jorge e su uno di Matias Soulé. Insomma, il portiere serbo è stato determinate e ha fatto parlare di sé in positivo. Questa è sicuramente una buona notizia in casa Toro.

Per il numero 32 del Toro sarà fondamentale chiudere bene il 2023

Milinkovic-Savic vorrà continuare sicuramente così e nelle ultime tre partite del 2023 contro Empoli, Udinese e Fiorentina, vorrà risultare ancora determinante. Soprattutto contro la squadra di Aurelio Andreazzoli e contro i friulani, in quanto i granata le giocheranno tutte e due di seguito tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino e quindi il portiere cercherà in tutti i modi di continuare a strappare applausi dai propri tifosi. I presupposti per riuscirci ci sono tutti.