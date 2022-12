Calciatori, allenatori: in tanti hanno salutato Sinisa Mihajlovic: presente anche il presidente del Torino Urbano Cairo

L’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic è stato dato oggi, alle ore 11 presso il Campidoglio a Roma. Bagno di folla per il serbo, con più di 2000 tifosi all’esterno della basilica, che hanno voluto rendere omaggio all’ex giocatore e allenatore. Il cardinale Zuppi ha svolto la messa e poi la salma ha lasciato la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo dello sport

Tante personalità del mondo dello sport sono giunte nella capitale per il funerale. Tra queste, in rappresentanza del Torino, Urbano Cairo, Ivan Juric e Marco Pellegri, team manager granata ma vicino alla famiglia per motivi personali, data la relazione tra Pietro e Viktorija Mihajlovic. Presenti le squadre di Lazio e Bologna, con i rispettivi presidenti Lotito e Saputo, oltre a Mancini, Gravina, Abodi, Malagò e al sindaco di Roma Gualtieri. Inoltre hanno presenziato Totti, De Rossi, Donnarumma, Massimo Ferrero, Stankovic, Marchegiani, Montella e tanti altri.