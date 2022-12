I granata riprendono oggi ad allenarsi al Filadelfia, Ricci sarà sottopposto a degli esami per capire meglio le sue condizioni

Finito il ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar, che ha visto i granata impegnati dall’8 al 17 dicembre, con due amichevoli contro Espanyol (vinta 1-0) e Almeria (1-1), adesso la squadra di Juric è pronta per tornare ad allenarsi a casa sua, al Filadelfia. Ripresa che inizia oggi, con Rodriguez che rientrerà dopo la vacanza post-mondiale, in preparazione alla sfida del 23 dicembre alle ore 14:30, amichevole in casa allo Stadio Grande Torino contro la Cremonese. Poi testa al campionato: appuntamento sempre alle 14:30 allo Stadio Grande Torino per la 16^ giornata di campionato contro l’Hellas Verona, mercoledi 4 gennaio.

Le condizioni di Ricci

Samuele Ricci ha saltato l’amichevole con l’Almeria a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verrano stabilite meglio al termine degli esami strumentali, e anche se non sembra essere nulla di grave, c’è preoccupazione in quanto anche Linetty è infortunato. La coperta a centrocampo è corta, e ci si aspetta qualche mossa di mercato a gennaio in quel reparto.