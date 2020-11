Giudice Sportivo di Genoa-Torino, Rincon entra in diffida - Toro.it

Giudice Sportivo di Genoa-Torino / Ammonizione con diffida per Tomas Rincon, arrivato alla quarta sanzione contro i rossoblù

Anche Torino e Genoa sono tornate in pari con il numero di match giocati dopo il recupero che ha visto i granata uscire vittoriosi dal Marassi per 2-1. Il Giudice Sportivo ha emesso quindi le proprie sentenze a riguardo. L’unico giocatore che incorre in possibili sanzioni future è Tomas Rincon, che è entrato in diffida per aver raggiunto la sua quarta ammonizione in Serie A. Il nuovo regista di Giampaolo deve perciò stare attento e limitare l’irruenza degli interventi nei prossimi match o sarà costretto a saltare una gara. Ammonito anche il tecnico granata, alla sua prima sanzione della stagione. Di seguito, le decisioni del Giudice.

Giudice Sportivo, le decisioni sul recupero della 3a giornata di Genoa e Torino

Giocatori non espulsi

Ammonizione con diffida a: Rincon (Torino).

Allenatori

Ammonito: Giampaolo (Torino)