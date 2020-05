Ghazoini promosso in Prima squadra: Longo lo aveva già conosciuto al Frosinone - Toro.it

Ghazoini è uno dei Primavera che in questi giorni si è allenato al Filadelfia: è un terzino destro ma può giocare anche come centrale nella difesa a tre

Se il campionato riprenderà, per via anche del calendario fitto e della rosa ristretta del Torino, alcuni dei Primavera granata potrebbero realizzare il sogno di esordire in serie A: tra questi c’è Amine Ghazoini. Da giorni il nazionale Under 20 del Marocco si allena al Filadelfia (anche questa mattina era presente) con quelli che ormai sono diventati i suoi nuovi compagni di squadra: Moreno Longo lo ha infatti di fatto promosso in Prima squadra.

Torino: Ghazoini e Longo già insieme al Frosinone

Ghazoini è un terzino destro ma può giocare anche come terzo centrale in una difesa a tre, ruolo in cui Marco Sesia lo ha utilizzato spesso nella prima parte di questa stagione, salvo poi dirottarlo in pianta stabile sulla fascia nelle ultime partite prima dello stop forzato del campionato. Lo scorso anno, da quando a gennaio è approdato in granata, Federico Coppitelli lo ha impiegato con continuità proprio come terzino ma in una linea difensiva a quattro. Prima di essere portato da Massimo Bava sotto la Mole, Ghazoini militava nella Primavera del Frosinone: proprio in Ciociaria ha conosciuto Moreno Longo, che lo aveva anche aggregato nell’estate precedente alla Prima squadra per la tournée in Canada di cui il club del Lazio è stato protagonista.

Torino: i Primavera promossi in Prima squadra

Longo aveva quindi già potuto conoscere e apprezzare le qualità di Ghazoini e ora che si ritrova a corto di terzini (sono solamente tre quelli della Prima squadra) ha deciso di promuoverlo in Prima squadra. Il difensore marocchino, in questi giorni al Filadelfia ha potuto anche ritrovare alcuni suoi compagni della Primavera come Wilfred Singo, Michel Adopo e Mihael Onisa.