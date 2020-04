Singo gioca con un idolo: “Nkoulou è il mio calciatore preferito”

Le curiosità su Wilfried Singo, giovane difensore del Torino classe 2000. L’ivoriano si racconta: dalla stima per Nkoulou a quella per Ronaldinho

Che fortuna, giocare assieme a un idolo. Wilfried Singo, prima dello stop della Serie A, condivideva il prato del Filadelfia con il suo calciatore preferito: Nicolas Nkoulou. L’ivoriano classe 2000 e il camerunense giocano nello stesso ruolo e sono legati da un bel rapporto di amicizia, nonostante la differenza d’età. Ma il 17, dal collega, ha avuto soprattutto l’occasione di imparare tanto. Questa è solo una delle tante curiosità che il difensore pescato da Petrachi ha raccontato al sito del Torino, che ha da tempo avviato un’iniziativa per far conoscere ai tifosi tutti i componenti della rosa di Longo.

La passione per il basket e per il cibo africano

Singo si descrive gioioso, ma anche geloso dei suoi spazi. Per lui un grande calciatore deve lavorare molto, mentre un buon allenatore sa ascoltare il suo gruppo. E’ indimenticabile il suo esordio tra i professionisti, ma nella sua vita non c’è solo il calcio. Ama infatti anche il basket, anche se fin da bambino sognava di fare il mestiere che poi è arrivato a fare.

Nel mondo dello sport ammira Ronaldinho, mentre se dovesse scegliere la meta per una vacanza direbbe Dubai. In tavola ama il cibo africano, anche quando accompagnato da una buona Fanta.

Un film? So close. Mentre come serie tv Singo apprezza Prison Break. E’ un ragazzo molto credente, non a caso Dio è sia l’eroe della sua vita che della storia.