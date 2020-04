Francia, la Ligue 1 non riprenderà: dall’Europa segnali anche per la A

L’annuncio del primo ministro Philippe: “La Ligue 1 non riprenderà”. L’emergenza coronavirus ferma il calcio in Francia

Dopo l’Olanda, che ha annunciato lo stop definitivo alla Eredivisie, un altro paese europeo sceglie di fermare definitivamente il calcio. La Francia, per bocca del primo ministro Edouard Philippe, ha annunciato la decisione definitiva sui campionati: “Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere”. Queste, le parole del capo dell’esecutivo transalpino che ha chiuso definitivamente la porta all’eventuale ritorno in campo della Ligue 1. A settembre, infatti, si dovrebbe ripartire direttamente con la stagione 2020/21, anche se su questo tema l’ultima parola spetterà ai vertici del calcio.

Coronavirus, il punto della situazione in Serie A

Dalla Francia, dunque, è arrivato un altro chiaro segnale all’Uefa, che invece aveva dato mandato alle Federazioni nazionali di tentare di chiudere i campionati nonostante l’emergenza Coronavirus.

In Italia il dibattito è ancora aperto. La Lega di Serie A sta spingendo per la ripresa, ma dal Governo finora non sono arrivate aperture decise. Il 18 maggio potranno riprendere gli allenamenti delle squadre: ma la data per ricominciare è ad oggi solo ipotetica.