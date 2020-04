Serie A, con gli allenamenti dal 18 maggio slitta la ripresa: ecco le possibili date

La serie A potrebbe ricominciare più tardi del previsto: mercoledì 10 giugno potrebbe essere il giorno dei recuperi, poi partite ogni tre giorni

Arriva un’altra tegola per la Serie A. Il 4 maggio è la data d’inizio della fase 2, che prevede l’allentamento di alcune restrizioni. Il calcio è però esentato da tutto ciò. Quella data avrebbe dovuto essere la stessa dell’inizio della ripresa, con un ritorno agli allenamenti congiunti nel rispetto delle norme di sicurezza. Le varie squadre di calcio potranno invece riprendere gli allenamenti solamente a partire dal 18 maggio: questo porterà a un inevitabile slittamento anche della ripresa del campionato, che molti presidenti speravano potesse ricominciare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.

Serie A, le nuove date della ripresa

Secondo La Gazzetta dello Sport, slitterebbe tutto di almeno una settimana. Prima della conferenza di Conte sulla nuova fase, le date previste erano quelle 6-7 giugno. L’ipotesi attuale prevede un ritorno in campo mercoledì 10 giugno, con i recuperi delle varie partite rinviate prima dello stop definitivo (tra cui Torino-Parma) e una ripresa vera e propria del campionato a partire dal weekend del 13-14 giugno. Le varie squadre saranno chiamate a un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni per finire entro il 2 agosto (data in cui è stata prorogata la fine della stagione 2019/2020). Le squadre impegnate in Europa e in Champions League dovranno poi continuare a giocare per terminare le coppe.