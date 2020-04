Toro, così la Primavera può aiutare Longo: rosa più lunga per affrontare la ripresa

Adopo, Ghazoini e Onisa si aggiungeranno a Singo: dalla Primavera forze fresche per il Torino di Longo, in caso di Serie A compressa

Il campionato Primavera, con ogni probabilità, è già finito. Una decisione ufficiale ancora non è arrivata, ma se già in Serie A sussistono forti dubbi per il mantenimento della sicurezza sanitaria a maggior ragione il problema si pone in un campionato nel quale molte realtà si troverebbero in difficoltà ad adottare norme anti-virus. Per questo il Torino, qualora invece la massima serie riprendesse, si prepara ad attingere dalla rosa di Sesia per rimpolpare quella della prima squadra di Longo. Che, in caso di giornate compresse in poche settimane come si prevede, rischia di trovarsi a corto di energia.

Dalla Primavera al Toro dei grandi: i nomi in ballo

I nomi in ballo non sono del tutto nuovi al tecnico granata, che da quando si è insediato (agli inizi di febbraio) ha avuto modo di conoscere alcuni ragazzi della giovanile. Da Adopo, convocato anche per la sfida contro la Sampdoria, a Ghazoini – terzino e difensore centrale – e Onisa – centrocampista centrale -, che al Filadelfia si sono allenati più volte con Belotti e compagni: i tre avranno spazio stabile nell’organico di Longo.

Al pari di Singo, che però era già diventato un membro della prima squadra al termine dell’era Mazzarri, quando con la cessione di Laxalt a gennaio il Toro si ritrovò con tre soli esterni (De Silvestri, Ansaldi e Aina).

La ripresa degli allenamenti è fissata il prossimo 18 maggio. Se la Serie A dovesse poi effettivamente ricominciare verso metà giugno lo farà ad un ritmo infernale, con partite ogni tre giorni. Per questo a Longo, che non può contare su una rosa lunga, serviranno rinforzi. E senza il mercato occorrerà trovarli in casa. Dalla Primavera, per la precisione.