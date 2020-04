Torino, il bilancio è appeso ai diritti tv: Cairo non vuole far sconti a Sky e Dazn

Nel 2019 incassi per 57 milioni dai diritti televisivi: è la fetta più importante del fatturato. Per questo Cairo e la Serie A non vogliono far sconti a Sky e Dazn

57,3 milioni. Questo pesa la quota dei diritti televisivi sui ricavi del Torino nel 2019. Lo si legge nel bilancio pubblicato qualche giorno fa dalla società di Urbano Cairo. Si conferma il trend positivo per questa voce, che nel 2018 portava in cassa 54,1 milioni di euro. Cifre importanti, che impattano notevolmente sul fatturato. Si pensi che, al netto del player trading (le plusvalenze, ricordiamo, sono valse 11,9 milioni quest’anno), il valore della produzione indicato dal club equivale a 84,4 milioni. Di questi: 6,7 derivano dai proventi di bigliettazione e poco più di 10 dalle sponsorizzazioni. Il resto è frutto degli introiti provenienti dalle tv, che sono quasi il 68% della produzione calcolata tralasciando il mercato dei calciatori.

Le attese per il 2020: il Torino incasserebbe ancora di più dalle tv

L’incremento degli introiti per i diritti televisivi è atteso anche nel bilancio del 2020. Se non altro perché, nella stagione 2018/2019, i granata di Mazzarri hanno ottenuto il settimo posto che varrà una percentuale ancora maggiore di incassi (il piazzamento in classifica nell’annata precedente incide per il 15% nella ripartizione tra i club).

E’ atteso, abbiamo scritto. Sarebbe atteso, per meglio dire. Dal momento che tra Lega Serie A e broadcaster è in corso un braccio di ferro al momento senza vinti né vincitori. C’è in ballo la sesta e ultima rata della quota di diritti stagionale, che Sky, Dazn e Img dovranno versare entro il 1° maggio: alla luce dell’incertezza legata all’emergenza Covid-19 – che tiene fermo il campionato – le tv stanno chiedendo una revisione degli accordi, con differimento dei pagamenti o sconto proporzionale sul totale della prossima stagione.

Per Cairo in ballo, secondo le stime, circa 10 milioni

Su queste pagine – prima della pubblicazione della relazione finanziaria 2019 – abbiamo calcolato che per il Toro l’ultima rata ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, ipotizzando in 60 milioni la fetta di diritti che spetterebbe al club di Cairo.

Anche alla luce dell’impatto che i ricavi televisivi hanno avuto nel bilancio 2019 – ma anche in quelli passati – è evidente come in questo scontro i granata siano attori interessati al pari di molte altre società di Serie A, il cui benessere finanziario è in larga parte appeso a questo mercato. Quegli introiti porterebbero insomma liquidità utile per affrontare i prossimi mesi.