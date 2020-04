Ola Aina in diretta Instagram: le parole sul Torino, Belotti e... Ronaldo

In diretta sul suo profilo Instagram, Ola Aina ha parlato della sua esperienza al Torino. “Sarri non mi voleva. Belotti? E’ veramente forte”.

Ola Aina ha parlato in diretta Instagram con due youtuber inglesi e ha risposto alle loro domande. Inevitabilmente si è concentrato sulla sua esperienza al Torino e ha raccontato il momento in cui ha scelto di vestire il granata, nell’estate 2018: “Sarri al Chelsea mi disse che sarei dovuto andare in prestito, perché non avrei giocato. Durante il calciomercato avevo ricevuto offerte solo dalla Championship ma volevo giocare in Premier. Così quando mi ha chiamato il Toro ho accettato subito, perché avrei avuto la possibilità di giocare in Serie A, in stadi importanti, contro squadre e giocatori di livello. Ma soprattutto in una squadra che voleva andare in Europa League”.

Tra compagni e avversari: “Belotti, Ronaldo e… Boga”

Al Toro, però, non tutto è filato liscio fin da subito: “Adattarmi non è stato facile, cambiano tante abitudini”.

Tra i suoi compagni, ovviamente, Aina non può non menzionare Belotti: “E’ veramente forte”. E tra gli avversari due note di merito: “Ronaldo è il più forte in assoluto. Ma uno veramente difficile da marcare è Boga“.