Giampaolo si fida di Gojak: il 10 pronto a prendersi sempre più spazio - Toro.it

Gojak, pur essendo arrivato all’ultimo giorno di mercato, ha già giocato due match da titolare. E’ pronto a scalare le gerarchie di Giampaolo

Marco Giampaolo si fida di Amer Gojak: il centrocampista classe ’97 con le sue qualità tecniche ha da subito conquistato l’allelantoree. Versatile e sveglio per quanto riguarda la visione di gioco può fare comodo al tecnico del Torino che, dopo averlo impiegato titolare contro il Lecce in Coppa Italia, ha scelto di schierarlo nell’11 iniziale anche con il Genoa. Integrarsi non è sempre facile, soprattutto se non si conosce la lingua e Gojak, arrivato all’ultimo giorno di mercato ci sta provando. I risultati si sono visti e potrebbe rivelarsi uno dei giocatori chiave per il Torino.

Da trequartista a mezzala, Giamapolo può sfruttare la duttilità del bosniaco

Questione di tempo quindi per il bosniaco, sempre più centrale nella visione di gioco di Giampaolo. Il tencico, dopo la Coppa Italia ha infatti sottolineato le caratteristiche del giovane: “Il ragazzo è sveglio, ha personalità, è vispo, deve integrarsi, capire qualche parola in più d’italiano, come vogliamo giocare, cosa vogliamo fare, come muoversi quando non ha la palla o quando non ce l’abbiamo, non è semplice per lui ma è sveglio, ha tutto il tempo per migliorare.”. Utilizzato sia come mezzala che come trequartista, può rivelarsi efficace per quanto riguarda la fase offensiva, mettendosi a disposizione dei compagni.

Torino: per Gojak in futuro ci sarà più spazio

La piena fiducia da parte del tecnico è arrivata: non è infatti un caso che abbia scelto di schierarlo titolare in uno dei match più importanti anche per il futuro della panchina granata. E i risultati sul campo hanno dato ragione proprio a Giampaolo. Gojak ha infatti cercato di seguire alla lettera le indicazioni che gli venivano date, cercando di andare trovare la posizione ideale pensata dalla guida tecnica. Anche se contro il Crotone potrebbe rifiatare con il ritorno di Meité, il futuro davanti a lui si prospetta decisamente roseo. E’ perciò destinato ad avere sempre più spazio.