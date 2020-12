Giampaolo, fiducia a tempo: il futuro in tre partite

Le prossime tre gare saranno ravvicinate ed è così che Giampaolo ha avuto più tempo: ma la fiducia di Cairo dipende dai risultati

Roma, Bologna, Napoli. Nel giro di sei giorni il Toro affronterà nell’ordine i giallorossi, poi la squadra di Mihajlovic in casa e infine i partenopei nel turno infrasettimanale che chiuderà la Serie A, almeno per questo 2020. Tre partite in cui Giampaolo si gioca davvero tutto. La fiducia che Cairo ha riposto nel suo allenatore non può non essere a tempo: troppo pochi i sei punti racimolati in undici partite, troppe le sconfitte, troppi i gol subiti. Certo, il presidente e il direttore tecnico hanno spostato ogni pressione sui calciatori, chiamandoli ad essere “uomini”, per usare una frase del patron granata, e puntando su una reazione. Da qui l’idea del ritiro anche se, come spesso accade, solitamente è il preludio ad un addio, l’ultimo tentativo per salvare il salvabile.

Cairo-Vagnati: quel colloquio dopo Toro-Udinese…

Il fatto di dover giocare ogni tre giorni ha certamente avuto un peso nella scelta di Cairo e Vagnati di rinnovare la propria fiducia a Giampaolo. Però non vuol dire che dt e presidente non si siano interrogati sul dopo-Giampaolo, dovendo fare anche i conti con un campionato che da qui al 23 dicembre vedrà la squadra scendere in campo tre volte. Dal canto suo Giampaolo avrà comunque la possibilità, contro la Roma e poi col Bologna, di muovere la classifica e di salvare la propria panchina. E l’ultima prima di Natale, la sfida del 23 dicembre contro il Napoli, potrebbe essere per il tecnico l’ultima occasione: senza contare quanto per il Toro sarebbe pericoloso, in termini di classifica, non portare a casa punti pesanti da qui alla pausa.