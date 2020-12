Vento dell'est sul Toro: il cambio di rotta passa anche da Lukic e Gojak - Toro.it

Contro la Roma sono previsti diversi cambi nella formazione del Torino: Lukic può tornare titolare e Gojak spera di trovare altro spazio

Spazzare via le nuvole e far tornare il sereno sul Torino. E’ ciò che proverà a fare Marco Giampaolo nelle prossime tre partite ravvicinate (in cui anche l’allenatore si giocherà molto) che la sua squadra dovrà affrontare: domani contro la Roma, giovedì contro il Bologna e infine mercoledì prossimo contro il Napoli. Un aiuto, per allontanare quei nuvoloni neri, il tecnico si augura di averlo dal vento dell’est. Non parliamo della canzone di Gian Pieretti né del film con protagonista Gian Maria Volonté ma dell’aria nuova, che si spera possa aiutare il Torino, rappresentata da Sasa Lukic e Amer Gojak.

Torino: Lukic può sostituire Meité

Il centrocampista serbo a Roma potrebbe tornare nell’undici iniziale, giocando al posto di quel Soualiho Meité autore di una pessima prestazione contro l’Udinese. Spera in una maglia da titolare anche il bosniaco, considerando che nemmeno Karol Linetty ha brillato contro i friulani e in generale è da diverse partite che il suo rendimento è insufficiente: Gojak sembra però avere meno possibilità rispetto a Lukic di scendere in campo dal 1′, ma potrebbe comunque avere spazio a partita in corsa, dove dovrà essere bravo a sfruttare l’eventuale occasione.

Torino: Gojak dovrà sfruttare le occasioni che avrà

Fino a questo momento Gojak è rimasto una sorta di oggetto misterioso: poche presenze e solo qualche rara giocata interessante. Per poterlo giudicare è però ancora presto: non va dimenticato che è arrivato in Italia da un paio di mesi, dopo aver giocato in un campionato molto diverso come è quello croato, sta studiando l’italiano che ancora (comprensibilmente) non padroneggia e si è dovuto fermare per alcune settimane a causa del Covid. Gli va concesso tempo prima di poter esprimere un giudizio completo. Se non già con la Roma, nelle prossime partite Gojak avrà però certamente spazio e modo per farsi conoscere ma anche per dimostrare di avere qualità degne di quel numero 10 che ha scelto di indossare.