Vojvoda sulla fascia sinistra? L’esperimento di Giampaolo fallisce

Vojvoda contro l’Udinese è stato schierato sulla corsia di sinistra nel 3-5-2: quella di Giampaolo non è però stata un’idea vincente

Sabato, nella partita contro l’Udinese, Marco Giampaolo ha optato ancora una volta per il 3-5-2 schierando sulla fascia sinistra Mergim Vojvoda. Scelta sicuramente condizionata dall’assenza di Cristian Ansaldi tra i convocati e di Nicola Murru. Quest’ultimo non era al top della condizione fisica ed era tornato tra gli arruolabili solo nella rifinutura pre Torino-Udinese. Ieri la prestazione dei granata è risultata pessima e tra i meno brillanti c’è proprio il kossovaro classe ’95. Il difensore granata si è ritrovato a dover ricoprire un ruolo che non risulta nelle sue corde.

Vojvoda: prestazione piena di errori

Si è notata e non poco la difficoltà di Vojvoda di adattarsi sulla fascia sinistra anche perché il suo piede naturale è il destro. La sua prestazione è stata ricca di errori sia per quanto riguarda i passaggi che i cross. Inoltre non è stato in grado di aiutare i compagni né in fase offensiva né in fase difensiva quando ad attaccare era l’Udinese. A inizio del secondo tempo rimedia anche un giallo e poi viene giustamente sostituito. Al suo posto entra Gojak e anche lui non brilla durante la partita e non si fa quasi mai vedere. La scelta di schierare Vojvoda in una posizione non sua può ritenersi essere stata errata, ma non può essere ritenuta un’attenuante per la brutta prestazione del 27 del Toro. Da parte sua e dei suoi compagni adesso ci si aspetta una reazione.