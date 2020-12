Domenica Giampaolo si troverà di fronte il Bologna di Sinisa Mihajlovic: i precedenti tra i due e un retroscena, risalente al 2016

Domenica alle 12:30 è in programma la partita tra Torino e Bologna. Il Toro di Marco Giampaolo affronterà il Bologna di Sinisa Mijhalovic. Per il tecnico serbo non sarà una partita come tutte le altre. Dal 2016 al gennaio 2018 fu infatti l’allenatore del Toro. Un’avventura non fortunata per Sinisa che terminò a seguito della sconfitta per 2 a 0 contro la Juve in Coppa Italia. Per il Toro quella di domenica contro la squadra rossoblu sarà una sfida molto importante perché un risultato negativo potrebbe costare molto caro a Giampaolo.

Mihajlovic consigliò a Ferrero di prendere Giampaolo nel 2016

Mihajlovic stima molto l’allenatore del Toro. A dimostrarlo è il fatto che dopo Sampdoria-Torino, giocatasi nel dicembre del 2016, Mihajlovic allora tecnico dei granata, rivelò nella conferenza stampa post partita che fu proprio lui a consigliare al presidente blucerchiato di prendere Marco Giampaolo sulla panchina della Samp. L’allenatore serbo infatti rivelò che nel giugno del 2016 durante una chiacchierata con Ferrero, in cerca di consigli su chi affidare la guida tecnica, spese il nome di Giampaolo perché lo reputava un buon allenatore.

I precedenti tra i due allenatori

Le squadre di Giampaolo e Mihajlovic si sono incontrate 10 volte. In queste occasioni i due tecnici hanno collezionato 2 vittorie ciascuno e 6 pareggi. Tre sono stati i match tra i due allenatori quando Mihajlovic sedeva sulla panchina del Toro, periodo nel quale Giampaolo guidava la Samp. In quelle tre partite troviamo due pareggi e una vittoria della Samp sul Toro di Mihajlovic 2 a 0 proprio dopo quella partita Mihajlovic parlò del retroscena raccontato in precedenza.