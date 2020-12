Torino, 30 gol subiti in 12 partite: così si retrocede dal 1951

Il Toro dopo 12 giornate ha subito ben 30 gol risultando la peggiore difesa del campionato e tra le peggiori in Europa

Il Toro con la sconfitta di ieri per 3 a 1 contro la Roma, la terza di fila, si trova all’ultimo posto in classifica insieme al Crotone. Non aveva mai fatto così male in Serie A, per quanto riguarda i punti in classifica. I granata si ritrovano nella stessa situazione, ovvero con 6 punti dopo 12 giornate, di quella della stagione 2002/2003 quando finirono in B. Invece per ritrovare una sola vittoria del Toro in campionato dopo 12 partite si deve tornare alla stagione 1970/1971. E per quanto riguarda il numero di gol presi fino ad adesso, non avevano mai fatto così male come quest’anno. Non a caso la difesa del Toro è la peggiore in questo campionato.

Il precedente della Pro Patria del 1951

Una statistica interessante dimostra che l’ultima formazione che si salvò dopo aver subito 30 reti dopo 12 stagioni fu la Pro Patria, nel 1951. Le squadre, in tutti gli altri casi in cui si è verificata la stessa situazione, a fine campionato furono retrocesse in Serie B. Nella stagione 1950/1951 la Pro Patria allenata allora dal tecnico Meazza terminò la stagione classificandosi undicesima con 34 punti. Quell’anno la squadra biancoblu arrivò davanti al Toro che si posizionò al diciassettesimo posto con 4 punti in meno rispetto alla squadra lombarda.

Con il passaggio dal 4-3-1-2 al 3-5-2 i risultati non sono cambiati

Anche con il cambio dal 4-3-1-2, il modulo che fin dal suo arrivo Marco Giampaolo aveva indicato come punto cardine per il suo Toro, al 3-5-2 in casa granata la musica non è cambiata. Il Torino subisce sempre troppi gol. Fino ad adesso in ben quattro occasioni la squadra granata ha subito ben 4 reti: contro Atalanta, Lazio e Inter. Un trend assolutamente da invertire se ci si vuole salvare.