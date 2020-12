Il Toro sprofonda anche all’Olimpico: i top e i flop di Roma-Torino

Il Toro perde per la terza volta di fila una partita condizionata dall’arbitro Abisso

Il Toro ieri sera è caduto anche a Roma. I granata hanno perso 3 a 1 contro la squadra di mister Fonseca. La partita è sicuramente cambiata quando al 14′ minuto del primo tempo Abisso mostra il secondo giallo a Singo, lasciando così i granata in 10. Adesso il Toro si trova all’ultimo posto in classifica insieme al Crotone con soli 6 punti dopo 12 giornate. La situazione del Toro si fa veramente complicata. Anche ieri, nonostante la scelta tecnica di mister Giampaolo di lasciare fuori Sirigu, Izzo, Nkoulou e Rincon, la squadra granata è tornata a casa con 0 punti dalla trasferta di Roma.

Roma-Torino: i top

Belotti: instancabile trascinatore della squadra granata e l’unico che non smette mai di correre e lottare. Comette un errore su un retropassaggio che lancia Dzeko verso l’area granata poi fermato da un fallo di Bremer che ha portato al rigore per la Roma. Nel secondo tempo il Gallo segna il gol numero 101 con la maglia del Toro.

Edera: entra bene in partita e va vicino al gol in diverse occasioni. Colpisce una clamorosa traversa da fuori area, tiro che meritava di entrare in rete.

Roma-Torino: i flop

Abisso: per l’arbitro Abisso una serata disastrosa segnata da due errori gravi. Il primo quello che ha portato l’espulsione di Singo. Il secondo non aver fischiato il fallo di Mancini su Belotti nell’azione che poi ha portato la Roma sull’1 a 0 con gol di Mkhitaryan. Due decisioni sbagliate che hanno condizionato pesantemente la gara.

La difesa: la difesa, con i 3 gol segnati ieri dalla Roma, in questo campionato ha subito ben 30 gol, risultando il peggior reparto difensivo della Serie A.

Toro ultimo in classifica: i granata adesso si trovano all’ultimo posto in classifica insieme al Crotone. La situazione è critica e il calendario non aiuta. Dopo il Bologna nel lunch match di domenica Belotti e compagni dovranno vedersela contro il Napoli.