Cairo: “Partita condizionata: Singo non andava espulso”

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la sconfitta di Roma, condizionata dalla direzione dell’arbitro Abisso

Il presidente Cairo è contrariato per la direzione dell’arbitro Rosario Abisso, che a suo dire ha penalizzato oltremodo il Torino, nella partita persa per 3-1 all’Olimpico contro la Roma. Il quotidiano La Stampa riporta alcuni brevi commenti del patron, che lamenta la mala gestione di alcune situazioni da parte del direttore di gara, sulla scia di quanto fatto ai microfoni di Sky dal direttore sportivo Vagnati: “La partita è stata condizionata. Singo non doveva essere espulso e il gol (il primo dei giallorossi, ndr) andava annullato. Per non parlare del rigore…”. Insomma, la società granata è compatta contro le penalizzazioni arbitrali. Anche il numero uno del Toro ha alzato la voce.