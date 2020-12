Questo Milinkovic non è meglio di Sirigu. Ma Giampaolo: “A volte serve cambiare”

Lanciato al posto di Sirigu, Milinkovic-Savic non dà sicurezze al Torino: anche la porta è un problema della squadra granata

Non è stata una sorpresa, perché già nelle ore antecedenti alla partita trapelava la decisione di Giampaolo: fuori Sirigu, dentro Vanja Milinkovic-Savic. La Roma, il tecnico voleva affrontarla prendendo decisioni forti, rumorose ma non sbandierate. Così è stato. Eppure il gigante serbo, tra i pali, non ha certo fatto meglio del titolare. Anzi. Ha fatto tremare al primo pallone toccato, perché non lo ha trattenuto, e meglio poteva respingere la conclusione sugli sviluppi della quale è nato il gol di Mkhitaryan. In più i difetti in uscita non hanno certo dato al Toro la sicurezza che invece dovrebbe essere imprescindibile per un collettivo fragile (con quelli dell’Olimpico fanno 30 reti subite in 12 giornate: profondo rosso).

Vagnati e Giampaolo: come hanno parlato dell’esclusione di Sirigu

Insomma, il Torino ha un problema anche in porta. Come se già gli altri non fossero sufficienti. Il ds Vagnati, prima della partita, aveva spiegato così l’esclusione: “Non c’è un caso, è stata una scelta tecnica dell’allenatore. Ma qui deve rimanere solo chi ha voglia”. Disinnesco più stoccata, insomma. Giampaolo ha seguito solo la prima strategia: “Sirigu è un buon portiere”, ha dichiarato nel dopopartita, “ma a volte devi cambiare per alzare il livello delle motivazioni”.

L’alternativa, Milinkovic-Savic, si è confermata non all’altezza. Ma d’altronde non poteva essere diversamente. Ora bisognerà vedere quali saranno le ripercussioni di questa decisione. Ben venga, se sarà funzionale a far scattare una reazione d’orgoglio in Sirigu, che già contro il Bologna potrebbe tornare a difendere la porta. Almeno in quel ruolo, al Toro, servono sicurezze.