Il duello di Roma-Torino / Sfida nella sfida questa sera: il miglior marcatore del Toro contro un Dzeko entrato nella storia

Voglia di rivalsa da una parte e ricerca di continuità dall’altra: Torino e Roma proveranno a raggiungere questi obbiettivi a breve termine per dare un incentivo al proprio campionato. Le due compagini in questione sono differenti sotto molti aspetti, a partire dalla situazione di classifica e dai risultati raccolti. Ciò nonostante, entrambe proveranno ad affidarsi ai propri numeri 9. Da tempo infatti Roma-Torino è anche il duello per eccellenza tra Edin Dzeko e Andrea Belotti. I due rispettivi bomber dei giallorossi e dei granata si sfideranno a suon di gol, provando a trascinare i compagni, chi verso la seconda vittoria stagionale e chi invece verso la settima.

Belotti all’insegna del gol per far trovare la svolta al suo Toro

“Tutto o niente” è ciò che sta alla base delle motivazioni che spingeranno il Gallo a dare il massimo e anche di più ancora una volta. Il valore di un’eventuale vittoria contro i capitolini è inestimabile: la svolta si nasconde infati dietro questa insidia. L’ennesima sconfitta potrebbe invece compromettere definitivamente in modo irrimediabile la situazione del Torino, condannandolo. In ballo c’è tutto e sicuramente Belotti è l’uomo giusto per impedire che finisca con un pungo di mosche per i granata.

8 gol in 10 presenze, di cui l’ultimo che gli ha fatto raggiungere il traguardo delle 100 reti in granata, superando Baloncieri e mettendo nel mirino Valentino Mazzola. La media di 0.8 reti a partita gli permette di essere tra i migliori di Serie A, un punto decisamente a favore data l’aspirazione ad andare a giocarsi l’Europeo 2021. Spirito di sacrificio e forza di volontà sono tra le principali caratteristiche del capitano granata, leader assoluto sotto ogni fronte, che proverà a trascinare i suoi anche questa volta.

Dzeko vuole battere il rivale per dare continuità alle prestazioni

Sicuramente anche Dzeko sa il fatto suo per quanto riguarda il fronte gol. Sono 4 quelle totali realizzate in Serie A in 8 partite giocate. Corteggiato più volte da club internazionali, il centroavanti giallorosso è sicuramente un pezzo pregiato della formazione di Fonseca. Sarà lui a guidare l’attacco dei capitolini. Il bosniaco ha già incontrato il Gallo 7 volte: solo nella stagione 17/18 i due non si sono mai incontrati.

É però il rivale granata ad aver avuto la meglio fin qui, con 4 gol in attivo contro i 3 di Dzeko. La voglia di rivalsa è tanta, soprattutto perchè permetterebbe di dare quella continuità tanto cercata dalla Roma in questo momento. Il numero 9 giallorosso cercherà perciò di ribaltare i numeri e volgerli a proprio favore.