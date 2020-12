Torino, disavventura a Roma: il pullman resta bloccato, traffico in tilt - Toro.it

A causa di alcune auto parcheggiate malamente, il pullman del Torino è rimestato incastrato tra le vie della Capitale

Tra i problemi che accomunano le grandi città c’è spesso quello della sosta selvaggia. Un problema da cui non è esente neanche la città di Roma, dove auto parcheggiate in zona di divieto o in doppia fila sono causa di traffico e rallentamenti: a farne la spese della malasosta nella Capitale quest’oggi è stato il Torino. Il pullman della squadra granata è infatti rimasto incastrato nel traffico mentre cercava di svoltare in una strada in zona Lungotevere. Per qualche minuto l’autobus ha mandato in tilt il traffico cittadino: è stato necessario l’intervento di un intervento di agente di polizia che scortava il pullman che ha aiutato l’autista del pullman nella difficile manovra necessaria per districarsi tra le auto parcheggiate e le vie strette.