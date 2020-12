Toro contestato anche a Roma: lo striscione allo stadio Olimpico

La contestaziome della piazza granata prosegue ed è arrivata fino all’Olimpico di Roma, dove il Toro giocherà questa sera

Continua il periodo nero per il Torino, così come la contestazione da parte della piazza granata. La sconfitta contro l’Udinese, rimediata nuovamente con una rimonta dopo aver pareggiato, è infatti stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ormai anche i match alla portata stanno diventando un problema per il Toro, che non vede la luce in fondo al tunnel. Il popolo granata, che non ci sta, ha scelto quindi di portare avanti la propria contestazione, facendola arrivare fino a Roma, dopo gli striscioni al Giro d’Italia e al Filadelfia.

Toro, anche a Roma uno striscione di protesta

Roma è infatti la meta della trasferta che il Toro dovrà affrontare questa sera alle 20.45 all’Olimpico. Il messaggio è stato portato fino alla Capitale, con uno striscione con scritto “E mo basta” in granata su un telo targato Bus Boys ed esposto poi in bella vista. La sfida contro i giallorossi potrebbe quindi rivelarsi cruciale per allentare le tensioni createsi.