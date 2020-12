Roma-Torino: dove seguire il match in TV e streaming

Roma-Torino chiuderà la 12^ giornata di Serie A 20/21 è in programma per le 20.45: ecco dove vederlo in tv e in streaming

Questa sera, Roma e Torino scenderanno in campo alle 20.54 chiudendo così la 12^ giornata di campionato. Reduci da momenti e risultati diversi, i giallorossi ed i granata proveranno a strappare i tre punti. Il match sarà in esclusiva su Sky, che lo trasmetterà su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251). Sarà inoltre possibile seguirlo in streaming su Sky Go e su Now TV. La telecronaca sarà fatta da Maurizio Compagnoni, con il commento di Luca Marchegiani.