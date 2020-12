Edera, a Roma sfrutta l’occasione. Nel 3-5-2 può avere spazio

Date le assenze di Singo, Ansaldi e quella probabile di Murru, Edera potrebbe ritagliarsi uno spazio nel 3-5-2

Simone Edera, data l’assenza di Singo per squalifica, di Ansaldi che si è fatto male durante la partita contro la Roma e quella probabile di Murru, ha la ragionevole possibilità di trovare uno spazio nel 3-5-2. Il numero 20 granata ha ben figurato contro i giallorossi: si è ben difeso in un ruolo non suo e ha preso traversa che ancora sta tremando. Esterno destro a tutta fascia, una posizione che prima dell’Olimpico aveva già ricoperto in Coppa Italia contro la Virtus Entella. In futuro, magari già contro il Bologna, potrà essere una soluzione: qualora il tecnico decida di insistere con il modulo con la difesa a tre.

Dopo quest’estate Edera si è riscoperto utile alla causa granata

Quest’estate Giampaolo aveva messo da parte Edera dichiarando addirittura in una conferenza stampa: “Il ragazzo ha caratteristiche diverse da quelle che cerchiamo“, mettendo così di fatto l’attaccante granata sul mercato. Dopo essere stato vicino al trasferimento, Edera è rimasto a Torino e adesso può riuscire a offrire un inatteso contributo. Quindi ,contro il Bologna, Giampaolo potrebbe consegnargli una maglia da titolare qualora il tecnico decidesse di confermare il 3-5-2. Anche se è più probabile che l’allenatore abruzzese decida di tornare al 4-3-1-2. Per Edera, se dovesse scendere in campo, sarà un’occasione da sfruttare per far ricredere Giampaolo, per trovare continuità alla buona prestazione contro la Roma ma soprattutto per dare una mano al Toro ad uscire da quella zona retrocessione che, con quell’ultimo posto insieme al Crotone, fa tanta paura.