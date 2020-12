Il Torino va per vie legali: "Contro il club illazioni destabilizzanti"

Un comunicato sul sito del Torino annuncia azioni legali “per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati”

Un comunicato di poche righe: così il Torino ha annunciato pubblicamente di voler procedere per vie legali in merito ad alcune ricostruzioni diffusesi negli ultimi giorni, pur senza specificare nel merito a quali si faccia riferimento. Di seguito la nota del club di Cairo: “Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni”.