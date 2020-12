Torino-Bologna: dove vedere la partita in TV e streaming - Toro.it

Torino-Bologna, match valido per la 13^ giornata di Serie A 20/21 è in programma per domenica alle 12.30: ecco dove vederlo in Tv e streaming

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Bologna, valida per la 13^ giornata di campionato, che si giocherà quest’oggi alle 12.30. Poco tempo per recuperare le forze dopo la sconfitta contro la Roma per i granata di Giampaolo che contro i rossoblu proveranno ad invertire la rotta. Il match sarà visibile in TV e streaming sulla piattaforma di DAZN, come di consueto per quanto riguarda i match delle 12.30. Il contenuto sarà accessibile tramite l’app o su DAZN1, canale del bouquet Sky acquistabile tramite un apposito abbonamento.

Dove vedere le partite di Serie A

Le altre sfide che verranno trasmesse dal servizio del gruppo Perform sono Parma-Juventus, in programma per sabato 19 dicembre alle 20.45 e Cagliari-Udinese, che si giocherà invece oggi, domenica 19 dicembre, alle ore 15.00 alla Sardegna Arena. Gli altri match saranno invece esclusiva Sky, disponibli sui canali di Sky Sport e in streming su Sky Go e Now TV.