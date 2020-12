Cairo dopo il summit con Vagnati: “Non succede niente”

Le parole del presidente Urbano Cairo nel post-partita di Torino-Bologna, match terminato per 1-1 al Grande Torino

Un match incolore come il suo risultato quello tra Torino e Bologna, che ha permesso ai granata di uscire dall’ultima posizione in classifica portandosi a 7 punti. L’1-1 però è insufficiente a cambiare l’inerzia di questo periodo oscuro che Giampaolo ed i suoi stanno affrontando. Al termine della sfida con il Bologna, il presidente Cairo ha commentato così il momento: “Non succede niente, che deve succedere? Non ho niente da dire, buon Natale“. Nessuna presa di posizione quindi da perte del Patron granata, che sceglie di non esporsi riguardo a quanto sta accadendo. Se quella contro i rossoblu sarebbe dovuta essere una partita alla portata, la prossima vedrà il Toro confrontarsi con un avversario decisamente superiore, il Napoli di Gattuso. La chiave mancante va trovata perciò al più presto.