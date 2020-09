Giampaolo, a quanto è quotato il suo esonero dal Torino?

Giampaolo gode di maggiore fiducia rispetto a diversi colleghi in Serie A: il suo addio al Torino è meno probabile, ad esempio, dell’esonero di Fonseca

Il campionato di Serie A 2020/2021 prenderà il via tra poco più di una settimana. Anche per questo già si rincorrono probabilità e quote di una pratica tanto diffusa, nel calcio italiano: gli esoneri degli allenatori. Quello del Torino, Marco Giampaolo, è in sella da poche settimane ed è reduce dalla terribile esperienza al Milan. Nonostante questo, i bookmakers gli danno fiducia: la sua separazione con il club di Urbano Cairo, nel corso della prossima stagione, è quotata a 4.00. La stessa valutazione assegnata a Claudio Ranieri, confermato alla guida della Sampdoria.

Gli allenatori della Serie A: ecco chi rischia l’esonero

Cauto ottimismo, dunque, almeno a guardare chi sta sotto. A 3.50 è pagato l’esonero di Paulo Fonseca dalla Roma, che dunque è considerato più probabile rispetto a quello di Giampaolo. Lo stesso dicasi per il rientrante Di Francesco, che secondo gli allibratori a Cagliari rischia: è dato a 3.00, stessa quota assegnata ai possibili esoneri di Gotti, Juric e Liverani.

Ancora più giù troviamo Filippo Inzaghi, la cui separazione col Benevento è pagata 2.75 (alla pari di Iachini della Fiorentina e Maran del Genoa). Ma i più probabili candidati al prematuro licenziamento sono gli allenatori di due delle tre neopromosse: Stroppa del Crotone (1.83) e Italiano dello Spezia (2.10).

Dei più saldi vi diamo il podio. Conte e Simone Inzaghi (quotati a 8.00) non dovranno temere nulla da Inter e Lazio, ma il vero intoccabile è Gian Piero Gasperini: il suo improbabile esonero dall’Atalanta è dato a 15.00.