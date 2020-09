Torino, negativo anche il secondo giro di tamponi: la squadra torna in città - Toro.it

Terminato il mini-ritiro di Biella con una doppia seduta al “Pozzo”: il Torino torna in città dopo gli ultimi allenamenti. Tamponi negativi

Gli ultimi due allenamenti a Biella, il Torino ha potuto svolgerli senza le accortezze che si erano rese necessarie ieri, quando il lavoro individuale era – da protocollo – l’unico modo per poter lavorare aspettando la certezza che i tamponi effettuati dalla squadra fossero effettivamente tutti negativi. In mattinata la squadra ha fatto un secondo giro di esami che hanno confermato quanto era già emerso: il Toro non ha altri positivi al Covid-19, eccezion fatta per il membro dello staff individuato mercoledì. E così i granata, nel giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere l’amichevole contro la Primavera, hanno effettuato una doppia seduta al “Pozzo” prima di rientrare in città dove proseguirà la preparazione. Giampaolo ha lavorato sulla tattica tramite lavoro specifico ed esercitazioni. Da domani si ripartirà dal Filadelfia: la Fiorentina si avvicina.