Giampaolo, settimana decisiva: salvezza e futuro in tre partite - Toro.it

Oggi la Lazio, poi il Genoa e il Crotone: “Tre partite per il nostro futuro”. Giampaolo deve arrivare alla sosta con più certezze

La sosta di novembre sarà un traguardo volante da passare con il vento in poppa e un buon bottino di punti. Altrimenti, Marco Giampaolo potrebbe riscoprirsi meno saldo di quanto non sia oggi, ovvero avvolto dalla fiducia della dirigenza e del presidente Cairo (attualmente sotto osservazione per covid: sta bene). Sarà decisiva una settimana con tre partite, la prima delle quali è anche la più difficile: contro la Lazio, oggi, basterà mettere “un mattone”, per dirla con le parole del tecnico. Nelle altre due servirà massimizzare, perché Genoa – mercoledì – e Crotone – tra una settimana – sono avversarie abbordabili ma soprattutto da battere, nell’ottica di una già pronosticabile corsa salvezza.

“Tre partite fondamentali” per un primo bilancio

“E’ un passaggio importante, abbiamo tre partite fondamentali per il nostro presente e futuro”. Il tecnico non si è nascosto, alla vigilia dell’appuntamento coi biancocelesti. Dal quale occorrerà cogliere, per quanto possibile, sprazzi di autostima. “Noi adesso abbiamo bisogno di ogni cosa per riconsolidare gli aspetti mentali”.

Anche di vincere, va da sé. Magari, questo, più nel recupero col Grifone e nella sfida interna contro i pitagorici, anche se la settimana difficile passata dai capitolini – in preda ad un’emergenza coronavirus, poi rientrata – darà ai granata una grossa occasione di fare risultato pieno.

Il tecnico, con i successi, consoliderebbe ulteriormente la sua posizione. E arriverebbe all’appuntamento con il primo bilancio forte di una migliore classifica. Perché è quella, al momento, a preoccupare il mondo granata.