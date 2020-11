Torino-Lazio, dove vederla in tv e streaming - Toro.it

La sfida Torino-Lazio sarà trasmessa su Dazn dalle ore 15: ecco dove vedere la partita della squadra di Giampaolo

L’appuntamento è alle 15 al Grande Torino: non ci saranno spettatori per il nuovo dpcm che vieta la presenza di pubblico, però Lazio-Torino sarà visibile sui canali a pagamento che detengono i diritti della Serie A. In questo caso la partita del Torino di oggi sarà in diretta su DAZN, il servizio streaming che quei diritti se li è assicurati per il triennio 2018-2021. La partita del Torino di Giampaolo contro la squadra di Inzaghi sarà dunque una delle tre che sarà sulla piattaforma streaming.

Torino-Lazio, dove vedere la partita

Oltre al Torino, che giocherà oggi alle 15, DAZN trasmetterà anche la sfida delle 12.30 dopo aver mandato in onda il posticipo del sabato sera, quello che ha visto il Bologna battere il Cagliari 3-2. Le altre sette partite saranno invece trasmesse su Sky e in streaming su Sky Go e su Now Tv.