Gillet: “L’addio al Toro? Il club decise di dare fiducia a Padelli…”

Le parole di Jean François Gillet l’ex portiere granata, attualmente allo Standard Liegi. Il suo più grande rimpianto resta l’addio al Torino

41 anni e 631 presenze totali. Questi i numeri di Jean François Gillet, ex portiere granata attualmente allo Standard Liegi. La situazione attuale ha influito anche sul calcio belga: “Rispetto all’Italia qui possiamo uscire e andare correre per un’ora a patto che non ci si fermi sulle panchine. Il lockdown è stato allungato fino al tre maggio ma si prova a tenersi in forma. Per la ripresa del campionato in Italia la vedo dura. É vero che si tenta di portare a termine la stagione anche per evitare perdite economiche, però mi sembra difficile. É stato il primo paese europeo ad essere colpito duramente dal virus. In Belgio ad esempio abbiamo avuto più tempo per prepararci“, ha detto a Tuttomercatoweb.

Continuando poi sulla Serie A e sui migliori portieri: “Ho parlato con Proto e mi ha detto che Strakosha è tanta roba… E poi ci sono i soliti Handanovic, Szczesny. Buffon ce la farà ancora anche a 70 anni. E poi mi piace Silvestri, protagonista di un’ottima annata col Verona“.

L’ex granata: “Tra i più forti non dimentico Cerci e Immobile”

Gillet parla poi della sua carriera: “Le mie più grandi soddisfazioni? Sicuramente il campionato vinto con Conte al Bari e poi aver giocato anche con Ventura allenatore. É stato positivo anche il mio primo anno in Italia al Monza così come conservo ricordi belli del Bologna e del Torino. Il mio più grande rimpianto è certamente essere andato via dal Torino. Dovevo restare. Ero tornato alla grande (dopo la squalifica, ndr) ma poi il club decise di ridare fiducia a Padelli che nel frattempo era andato anche in Nazionale. Quando la decisione non è di campo mi dà fastidio. Fui frettoloso in quella scelta, dovevo essere più freddo“.

E tra i giocatori più forti incontrati in carriera non possono mancare Cerci ed Immobile: “Cassano il più grande talento, per forza naturale, protezione della palla. Non dimentico Diamanti, Cerci, Immobile, Bonucci, Ranocchia. Per non parlare della Nazionale. Mertens, Hazard…“