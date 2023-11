Il centrocampista classe 2004 dopo l’errore commesso a Monza contro il Bologna ha rimediato una buona prestazione

C’è qualcosa da salvare nella brutta serata di Bologna, come la prestazione di Givdas Gineitis. Il lituano classe 2004, nella sfida contro la squadra guidata da Thiago Motta, è entrato in campo nel corso della seconda frazione di gioco al posto di Karol Linetty. Così Ivan Juric ha voluto dare fiducia al numero 66 del Toro dopo l’errore che il centrocampista granata aveva commesso contro il Monza. Errore che è costato caro a Milinkovic-Savic e compagni perchè è da quella sbavatura che è scaturito il gol del pareggio messo a segno da Andrea Colpani. Infatti, il lituano ex Spal in quell’episodio ha gestito malissimo un pallone che è finito per lanciare il trequartista del Monza che davanti alla porta non ha sbagliato e ha punito i granata.

Gineitis: contro il Bologna una grande occasione al 95’ minuto

Dopo il triplice fischio del match contro i brianzoli Gineitis si è messo piangere. Le sue lacrime non sono passate inosservate e hanno testimoniato quanto il numero 66 granata fosse deluso per l’errore commesso. Contro il Bologna il centrocampista lituano è di nuovo sceso in campo ed è stato in grado di rialzare la testa, rimediando una buona prova tanto che l’occasione più importante per il Toro nel secondo tempo ce l’ha avuta lui al 95’ minuto. Ma Lukasz Skorupski, che sta disputando così come tutto il Bologna un ottimo campionato, ha compiuto un vero e proprio miracolo, negando a Gineitis la gioia del gol.

Il lituano cercherà spazio anche contro l’Atalanta

Dunque il centrocampista classe 2004 contro i rossoblù ha dato un ottimo segnale. Adesso lui, come tutto il Toro, vorrà voltare pagina e pensare solamente alla sfida di lunedì sera contro l’Atalanta. Una partita molto, ma molto ostica che i granata non vorranno e non potranno assolutamente sbagliare. Una sfida nella quale Gineitis cercherà di raccogliere qualche minuto in campo e magari chissà rifarsi dopo il gol mancato al Dall’Ara e trovare la via del gol.