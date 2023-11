Radonjic sta giocando sempre meno nel Torino: per lui non sembra esserci più spazio nello scacchiere di Juric

Dopo tre risultati utili consecutivi, il Torino ha impattato contro il Bologna di Thiago Motta. Nella partita contro i rossoblù, Nemanja Radonjic non ha giocato. Il numero 10 granata, con i suoi 3 gol, è ancora il capocannoniere della squadra, ma non gioca più. Il motivo? Non solo tattico, dopo il passaggio al 3-5-2/3-4-1-2, ma anche disciplinare. Il serbo però, è in grado di risolvere le partite con le sue giocate. Adesso che Juric non utilizza più i due trequartisti, anche Seck e Karamoh stanno avendo meno spazio. Vlasic invece può giocare anche in mezzo al campo. Radonjic però ha estro e talento, lasciarlo così tanto in panchina è un vero peccato. I problemi con Juric sembrano essere risolti, ma ora è il nuovo modulo a chiuderlo. L’allenatore su di lui ha detto: “Rado lavora, ora è tutto cambiato, deve lottare, deve aspettare il suo momento, quando arriverà il momento dovrà dimostrare di essere più forte”.

La gara contro il Bologna

Contro il Bologna, il Toro è andato sotto al 56′. Da lì in poi ha smesso di giocare. Al 70′ Juric decide di togliere Zapata per mettere dentro Pellegri. Il numero 11 però, non entra in partita e si fa ammonire al minuto 74. Zero minuti invece per Radonjic. Così facendo, il Bologna ha poi raddoppiato facendo il 2-0. In una partita così bloccata, Radonjic sarebbe servito eccome. Nelle prime 13 giornate, il Toro ha fatto solo 10 gol: la media è di nemmeno un gol a partita. Davvero Radonjic deve continuare a stare in panchina?

La sua stagione

In totale per lui 10 presenze finora, tra campionato e Coppa Italia, con 3 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo. All’inizio questa sembrava essere la sua stagione, poi però il crollo. Contro il Lecce non ha giocato, contro il Sassuolo è entrato all’83’, contro il Monza all’86’ e contro il Bologna non ha giocato. 11 minuti nelle ultime 4 partite per lui.