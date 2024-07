Inizio di stagione molto sfortunato per Gineitis, che si è infortunato in uno dei primi allenamenti estivi: l’esito degli esami

Un inizio di stagione peggiore non poteva esserci per Gvidas Gineitis. Il centrocampista, rientrato da poco tempo dopo l’infortunio di marzo, si è nuovamente fatto male nell’allenamento di sabato a porte aperte, lasciando con il fiato sospeso tutti i tifosi presenti al Filadelfia. Il classe 2004 è uscito dal campo claudicante, sorretto da due membri dello staff medico. Intanto gli esami di rito sono stati programmati per la giornata di lunedì.

Gineitis, che sfortuna

Prima due mesi di stop per un infortunio al ginocchio; ora, appena rientrato, si spera che i tempi di recupero siano molto minori. La sfortuna ha fatto sì che il centrocampista lituano si facesse male proprio in una delle prime sedute di allenamento stagionali, per lo più con gli occhi preoccupati dei tifosi addosso. Durante la partitella il 20enne si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco che gli ha provocato dolore allo stesso ginocchio – quello destro – a cui si era fatto male nel mese di marzo. Oggi gli esami del giocatore, mentre Vanoli e i tifosi sperano che non si tratti di nulla di troppo grave. Gineitis si è già fermato due mesi in un buon momento di forma, e fermarsi nuovamente per molto tempo, soprattutto nelle fasi iniziali della stagione, sarebbe davvero un duro colpo per la sua crescita e per la sua mente. Inoltre, un lungo infortunio cambierebbe anche le strategie di mercato di Vagnati. Il centrocampista ha infatti sorpreso nella scorsa stagione, e quest’anno ci si immagina un ruolo da vice-Ricci o mezzala al suo fianco. Un lungo periodo di recupero vorrebbe significare invece fare un altro investimento su un regista, e questo farebbe perdere tempo e risorse economiche legati ad altri obiettivi principali.