Gvidas Gineitis si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a saltare il Monza

Il Torino è in ansia per le condizioni di Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano è rimasto fuori dai convocati per l’ultima gara contro il Monza a causa di problemi fisici nel corso della rifinitura. Il giocatore avrebbe sofferto di un trauma al ginocchio destro, come riportato da un comunicato ufficiale del club: “Il tecnico Ivan Juric non ha convocato per la gara il calciatore Gvidas Gineitis a causa di un trauma al ginocchio destro rimediato nel corso della rifinitura”, si legge sul sito della società.

Nelle prossime ore gli esami

Ora il giovane granata dovrà sottoporsi agli esami strumentali del caso per capire quanto sia serio il problema che ha coinvolto il suo ginocchio destro. Juric e i tifosi del Toro sperano che non si tratti di nulla di particolarmente grave, visti anche i precedenti che hanno interessato Ivan Ilic. Il serbo si era infatti procurato la lesione del legamento collaterale mediale nel corso dell’ultima sfida contro la Fiorentina e un ulteriore infortunio del genere (facendo gli scongiuri) sarebbe una vera e propria tegola per il reparto di centrocampo. Intanto l’allenatore ha comunque ritrovato Tameze, partito da titolare contro il Monza dopo aver smaltito i problemi al flessore che lo avevano attanagliato nel corso delle ultime settimane. Il camerunense, tra difesa e centrocampo, sarà destinato a fare gli straordinari in vista del prosieguo della stagione.

Gineitis, stop nel momento migliore

Lo stop a cui è andato incontro il lituano è arrivato proprio nel suo momento di forma. Tra Torino e Nazionale, infatti, Gineitis era partito da titolare ben 5 volte nelle ultime 6 gare. Solo contro la Roma era stato sostituito nel finale. Per il resto il classe 2004 è rimasto sempre in campo, offrendo prestazioni al di sopra della media. Ora non resta che aspettare l’esito dei controlli, con la speranza che possa presto tornare a disposizione della squadra.