Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo Adrien Tameze è tornato titolare e ha giocato un’ottima gara

Adrien Tameze torna in campo e lo fa alla grande. Dopo aver recuperato dall’l’interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche settimana il camerunense è tornato a disposizione di Juric, che lo ha gettato subito nella mischia. Contro il Monza l’ex Verona è partito da titolare e lo ha fatto nuovamente da braccetto nella difesa a tre. Un ruolo che ormai ha imparato a ricoprire con grande diligenza e che ha ricoperto anche contro gli uomini di Palladino. Il tecnico lo ha preferito a Lovato e Vojvoda: il primo è comunque più abituato a scendere in campo in quella posizione, mentre il kosovaro era stato autore di una grande prestazione a Udine da terzo. Una grande dimostrazione di fiducia da parte di dell’allenatore.

Tameze, l’uomo in più per il finale di stagione

Con il recupero di Tameze Juric potrà dormire sonni più tranquilli da qui al termine della stagione. Il centrocampista è infatti un jolly che può giocare a suo piacimento, sia a centrocampo che in difesa. Sono state tante le occasioni in cui il camerunense ha messo la toppa a situazioni di emergenza dovute ai ripetuti infortuni che hanno colpito i granata. Il numero 61 è stato in grado di sostituire pure Buongiorno, giocando da difensore centrale nel reparto a tre. Ora che è tornato a pieno regime Juric potrà decidere a suo piacimento se utilizzarlo dietro o sulla linea mediana, con la certezza che il classe ’94 non lo deluderà.