Insieme a Paro, Juric sta seguendo la sfida di Coppa Italia tra la Juventus e la Lazio all’Allianz Stadium

Tra gli spettatori stasera all’Allianz per seguire Juventus-Lazio, l’andata della semifinale di Coppa Italia, c’è anche Ivan Juric. Col suo secondo Paro è infatti quasi in primissima fila – è nel settore alle spalle della panchina di Igor Tudor – per seguire la squadra che affronterà il prossimo 13 aprile al Grande Torino. Un derby atteso e che per entrambe le squadre vale punti pesanti per l’Europa: un derby contro una squadra che Juric stasera ha voluto vedere dal vivo. Osserva, commenta fitto fitto col suo vice ogni situazione per poi portare spunti e idee al Fila e preparare così la stracittadina in programma fra dieci giorni.