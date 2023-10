Tutto pronto per l’ottava giornata di qualificazione ai prossimi Europei: ecco i giocatori del Torino che scenderanno in campo

Nel gruppo G si gioca l’ottva giornata di qualificazione a Euro24. Oggi, martedì 17 ottobre, è il turno di Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic e Gineitis. La Serbia scenderà in campo contro il Montenegro in quello che a tutti gli effetti sarà uno scontro diretto per il secondo posto: gli uomini di Stojkovic si trovano infatti alle spalle della capolista Ungheria, a quota 10, inseguiti dai montenegrini a 8 punti. Più indietro la Lituania di Gineitis, che finora ha collezionato 5 punti, impegnata contro l’Ungheria per mantenere vive le speranze di qualificazione. Appuntamento alle ore 20:45.