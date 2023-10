Dopo aver disputato le gare di qualificazione all’Europeo, Nikola Vlasic e Ricardo Rodriguez torneranno al Filadelfia a disposizione di Juric

La sosta Nazionali giunge alle fasi finali. In attesa dei serbi, che scenderanno in campo questa sera contro il Montenegro, e di Gineitis che dovrà vedersela con l’Ungheria, Ivan Juric comincia a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Oggi, martedì 17 ottobre, torneranno alla base Nikola Vlasic e Ricardo Rodriguez. I due saranno al Filadelfia per mettersi nuovamente a disposizione dell’allenatore, con l’obbiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla gara contro l’Inter. Una gara complicata in cui i granata affronteranno una delle squadre candidate alla vittoria del campionato, che Juric dovrà preparare nei minimi dettagli. Il Toro, infatti, non vince contro i nerazzurri dal lontano 27 gennaio 2019: sulla panchina sedeva Walter Mazzarri e a decidere il match fu Armando Izzo.

Il minutaggio in nazionale: poco spazio per Vlasic

Entrambi sono stati utilizzati dai rispettivi commissari tecnici per le gare di qualificazione a Euro24. Se Rodriguez ha giocato da titolare contro la Bielorussia, così non è stato per il trequartista. Il croato ha infatti disputato solo 29′ minuti contro la Turchia, mentre nella successiva gara contro il Galles non ha preso parte al match. Per l’ex Wolfsburg, che ha giocato una gara in meno, 72′ minuti nel pirotecnico pareggio contro gli uomini di Ferrer. Ora si metteranno a disposizione di Juric per recuperare le energie e arrivare pronti alla sfida di sabato, in programma allo Stadio Grande Torino alle ore 18:00.